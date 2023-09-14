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15:30, 14 сентября 2023Мир

В ФБР пожаловались на угрозы и давление из-за дела Хантера Байдена

ФБР пожаловалось на угрозы и давление общественности из-за дела Хантера Байдена

Фото: Andrew Innerarity / Reuters

Прокуроры и агенты Федерального Бюро Расследований США (ФБР), участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и преследований со стороны американской общественности, представители которой считают, что они недостаточно жестко относились к сыну президента США Джо Байдена, сообщает NBS News.

«Это беспрецедентно. Это число [угроз], которого у нас никогда раньше не было, — заявила юридическому комитету Палаты представителей Дженнифер Мур, бывший исполнительный помощник директора по кадрам ФБР. — Мы создали целое подразделение по борьбе с угрозами, которые получают сотрудники ФБР».

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ФБР пожаловалось на давление из-за нападок Республиканской партии США и бывшего президента Дональда Трампа. Так, партия обвиняет ФБР и Министерство юстиции США в участии в заговоре с целью подрыва правосудия на фоне предъявления Дональду Трампу двух обвинений.

Дженнифер Мур сообщила, что угрозы агентам ФБР увеличились более чем вдвое — за шесть месяцев с октября по март их было больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Темы поступления угроз возросли после того, как расследование ФБР в отношении Дональда Трампа стало достоянием общественности.

В конце июня сын президента США признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием в вопросе незаконного хранения оружия, хотя потом передумал подписывать соглашение с судом. При этом расследование по другим возможным правонарушениям Хантера Байдена продолжилось.

Ранее стало известно, что Хантер Байден участвовал в разработке и реализации плана и привлек отца для закрытия дела против украинской газодобывающей компании Bursima в 2014 и 2015 годах.

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    Дарья Балацкая
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