Стало известно о роли сына Байдена в прекращении дела против украинской Burisma

Джо Байден по просьбе сына помог уволить украинского прокурора для Burisma

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден участвовал в разработке и реализации плана и привлек своего отца для закрытия дела против украинской газодобывающей компании Bursima в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на письма из ноутбука сына американского лидера.

По данным издания, топ-менеджер компании Вадим Пожарский написал Хантеру Байдену с просьбой о помощи против проводимого в отношении главы компании Николая Злочевского расследования.

Когда в 2015 году генпрокурор Украины Виктор Шокин возобновил дело, по просьбе сына Джо Байден, будучи вице-президентом, посетил Киев и потребовал от украинского президента Петра Порошенко уволить генпрокурора. В случае отказа, Байден-старший угрожал лишением финансовой помощи в один миллиард долларов.

«Нам срочно нужен ваш совет, как вы могли бы использовать свое влияние для передачи сообщения, сигнала и т. д., чтобы остановить то, что мы считаем политически мотивированными действиями», — приводит слова Пожарского издание.

Сообщается, что Байден-младший привлек юридическую фирму Boies Schiller Flexner, а также подсказал как собрать данные в отношении сотрудников Генпрокуратуры Украины.

Ранее стало известно, что Байден возил своего сына на бизнес-встречи на правительственном самолете. Хантер Байден, как минимум, 15 раз летал за рубеж на правительственном самолете вместе с отцом, когда тот был вице-президентом.