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19:45, 27 августа 2023Мир

Байден возил сына на бизнес-встречи на правительственном самолете

Джо Байден возил сына Хантера на бизнес-встречи на правительственном самолете

Фото: Martial Trezzini / Reuters

Сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер как минимум 15 раз летал за рубеж на правительственном самолете вместе с отцом, когда тот был вице-президентом, сообщает ориентированный на республиканцев телеканал Fox News со ссылкой на информацию с ноутбука, забытого Хантером Байденом в ремонтной мастерской.

В то время Хантер возглавлял фирму Rosemont Seneca, ныне несуществующую. По информации Fox News, он якобы договаривался с деловыми партнерами о месте встречи по электронной почте, добавляя, что отец его «подвезет». Иногда в таких поездках Хантер Байден запрашивал охрану секретной службы.

Ранее Fox News сообщал, что Хантер Байден в то время, когда его отец занимал пост вице-президента, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов. После этого многие представители демократической партии, к ним относится и сам американский лидер, стали доказывать, что факт получения денег непосредственно самим сыном действующего президента не установлен.

В 2019 году ноутбук Хантера Байдена оказался в ФБР — его принес туда сотрудник ремонтной мастерской, откуда сын президента его так и не забрал. На жестком диске оказались скандальные фотографии, а также переписка.

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    Софья Ермакова
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