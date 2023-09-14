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03:37, 14 сентября 2023Мир

В США заявили об угрозе со стороны украинских беженцев

Политик Лейк: украинские беженцы могут стать «террористическими ячейками»
Кари Лейк

Кари Лейк. Фото: Rebecca Noble / Reuters

Украинские беженцы являются потенциальной угрозой для Запада, считает бывший кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк. Об этом она заявила в соцсети X (бывшая Twitter).

По ее словам, существует риск того, что украинцы, находящиеся в западных странах, «активизируются подобно террористическим ячейкам» в случае прекращения финансирования прокси-войны американского руководства против России. «Это звучит как угроза. Как еще мы должны это интерпретировать?» — написала Лейк.

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    Марина Совина
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