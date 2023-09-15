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11:38, 15 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка отказалась вернуться к мужу-рецидивисту и получила четыре удара ножом

Свердловчанин нанес жене четыре удара ножом после ее отказа вернуться к нему

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция Полевского Свердловской области задержала рецидивиста, который нанес четыре удара ножом жене, отказавшейся вернуться к нему. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, напряженные отношения между супругами начались еще пять лет назад. Окончательно разойтись с мужем женщина решила после того, как он избил их трехлетнюю дочь. Однако мужчина не согласился с ее выбором и начал названивать супруге, угрожая ей.

В итоге женщина согласилась последний раз увидеться с мужем, обещая обратиться в полицию. На встрече мужчина нанес ей четыре удара ножом — в живот, руку и ногу. В настоящее время она в реанимации.

Ранее ревнивый россиянин похитил супругу из ее офиса и получил срок.

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    Олеся Мицкевич
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