Рогов: войска РФ атаковали подразделения ВСУ, наступающие в районе Вербового

Войска России атаковали с фланга подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались перейти в наступление в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«С северо-востока от Вербового — из района Новокарловки — российские силы для нейтрализации противника и обрезания его восточного фланга предприняли атаку по подразделениям ВСУ, которые находятся к северо-западу от Вербового, в нескольких сотнях метрах от населенного пункта», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) контратаковали и улучшили позиции. До этого ВС РФ отразили две атаки армии Украины у Новопрокоповки и Вербового, добавил он. По его словам, в ходе атак ВСУ уничтожено минимум три единицы боевых бронированных машин, две из них точно идентифицированы как MaxxPro.

Ранее Рогов рассказал, что группа бойцов ВСУ сдалась без боя в плен у Времевского выступа в Запорожской области. Украинские военные сдались без сопротивления в районе населенного пункта Новомайорское, уточнял он.