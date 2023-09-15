Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 15 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об ударе по ВСУ

Рогов: войска РФ атаковали подразделения ВСУ, наступающие в районе Вербового

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Войска России атаковали с фланга подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались перейти в наступление в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«С северо-востока от Вербового — из района Новокарловки — российские силы для нейтрализации противника и обрезания его восточного фланга предприняли атаку по подразделениям ВСУ, которые находятся к северо-западу от Вербового, в нескольких сотнях метрах от населенного пункта», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) контратаковали и улучшили позиции. До этого ВС РФ отразили две атаки армии Украины у Новопрокоповки и Вербового, добавил он. По его словам, в ходе атак ВСУ уничтожено минимум три единицы боевых бронированных машин, две из них точно идентифицированы как MaxxPro.

Ранее Рогов рассказал, что группа бойцов ВСУ сдалась без боя в плен у Времевского выступа в Запорожской области. Украинские военные сдались без сопротивления в районе населенного пункта Новомайорское, уточнял он.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал публикации о возможном участии добровольцев из КНДР в СВО

    В США прокомментировали возможные совместные учения России и КНДР

    В ФРГ раскрыли залог мира на Украине

    На Украине решили судить Януковича и Азарова

    В России заочно осудили на семь лет украинскую телеведущую за фейки о ВС России

    Иммунолог предупредил об угрозе новой пандемии

    Анна Хилькевич призвала жену Погребняка сменить стилиста

    Найден дешевый способ избавиться от тараканов

    Российский ракетный корабль уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    В России впервые поставили газ по Северному морскому пути

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости