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18:59, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о сдавшихся без боя военных ВСУ

Рогов: группа военных ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя плен у Времевского выступа в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские бойцы сдались без сопротивления в районе населенного пункта Новомайорское. Рогов добавил, что их взяли в плен военнослужащие из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Российской армии.

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    Кристина Есикова
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