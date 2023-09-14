В Запорожской области заявили о сдавшихся без боя военных ВСУ

Рогов: группа военных ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе

Группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя плен у Времевского выступа в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские бойцы сдались без сопротивления в районе населенного пункта Новомайорское. Рогов добавил, что их взяли в плен военнослужащие из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Российской армии.