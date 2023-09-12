Военный ВСУ Зиновик, которого бросили на поле, заявил, что рад попасть в плен

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в плен к российским силам после, того, как был оставлен сослуживцами, передает РИА Новости.

Украинских военных отравили в населенный пункт, который находился под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Подразделение попало под минометный огонь и британский бронеавтомобиль Mastiff, в котором находился Зиновик, подорвался на мине. Сослуживцы спрятали тяжелораненого бойца и ушли.

После четырехдневного ожидания его нашли российские разведчики. «Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли», — сообщил боец. Он признался, что был рад попасть в плен, и поблагодарил врачей, которые «хорошо выполняют свою работу, заботятся, вылечивают».

Ранее военнопленный из ВСУ попросил российское гражданство у президента России Владимира Путина. «Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории Российской Федерации», — сказал он.