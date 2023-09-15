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00:09, 15 сентября 2023Мир

Байден проигнорировал вопросы журналистов о новых обвинениях в адрес сына

Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов о новых обвинениях в адрес сына
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос журналистов о своем сыне Хантере, которому ранее были предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление американского лидера, посвященное экономическим проблемам в стране, состоялось в штате Мэриленд. После речи политика один из журналистов спросил: «Господин президент, какова ваша реакция на обвинения против Хантера?».

В ответ Байден улыбнулся, однако проигнорировал вопрос и переключил свое внимание на другого из стоявших поблизости собеседников.

Ранее прокуроры и агенты Федерального бюро расследований США, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и преследований со стороны американской общественности, представители которой считают, что они недостаточно жестко относились к сыну президента Соединенных Штатов.

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    Марина Совина
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