Байден проигнорировал вопросы журналистов о новых обвинениях в адрес сына

Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов о новых обвинениях в адрес сына

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос журналистов о своем сыне Хантере, которому ранее были предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление американского лидера, посвященное экономическим проблемам в стране, состоялось в штате Мэриленд. После речи политика один из журналистов спросил: «Господин президент, какова ваша реакция на обвинения против Хантера?».

В ответ Байден улыбнулся, однако проигнорировал вопрос и переключил свое внимание на другого из стоявших поблизости собеседников.

Ранее прокуроры и агенты Федерального бюро расследований США, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и преследований со стороны американской общественности, представители которой считают, что они недостаточно жестко относились к сыну президента Соединенных Штатов.