Байден усомнился в уважении Китая к России

Президент США Джо Байден счел, что Китай «не так уж и уважает» Россию

Президент США Джо Байден в ходе выступления, посвященного экономическим проблемам в стране, которое состоялось в штате Мэриленд, рассказал, что Китай «не так уж и уважает» Россию. Свои сомнения по этому поводу он якобы высказал российскому лидеру Владимиру Путину на встрече в Женеве в 2021 году, передает РИА Новости.

По словам американского президента, на той встрече они с Путиным обсуждали стратегическую стабильность и глава РФ признал, что говорит об этом неохотно, так как думает, что США ждут, пока Москва привлечет Пекин к переговорам. «Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — припомнил свой ответ Байден.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот дал Владимиру Путину основания критиковать Америку. Поводом стали «противозаконные действия» американского лидера в отношении предпринимателя, а именно попытка посадить Трампа в тюрьму без оснований.