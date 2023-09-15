Путин отреагировал на применение кассетных боеприпасов на Украине

Путин: ВСУ широко применяют кассетные боеприпасы в зоне спецоперации

Вашингтон применяет кассетные боеприпасы руками украинцев. Так президент России Владимир Путин отреагировал на использование таких боеприпасов в ходе конфликта, передает РИА Новости.

«Эта ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии. (...) Сами называют это преступлением и делают это», — заявил политик.

По его словам, Украина применяет кассетные боеприпасы самым широким образом.

Ранее украинский солдат Виталий Лавринович, который попал в плен к российским военным на запорожском направлении, рассказал о ранениях, которые он получил из-за обстрела кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины.