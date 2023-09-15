Дочь Брук Шилдс появилась на публике в платье матери 22-летней давности

Дочь американской актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи появилась на публике в винтажном платье матери 22-летней давности. Соответствующие снимки публикует Page Six.

17-летняя модель, имеющая контракт с агентством IMG Models, посетила премьеру собственного шоу в отеле Cafe Carlyle в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели девушку в бежевом платье длины макси на лямках, которое было покрыто блестящим кружевом. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж.

Известно, что сама Шилдс надевала упомянутый наряд на вечер Fash Bash, который проходил в Чикагском театре в 2003 году. В отличие от дочери, тогда телезвезда собрала волосы в высокий хвост, однако мейкап также предпочла в спокойных оттенках.

В апреле немецкая супермодель Клаудия Шиффер примерила культовый наряд 30-летней давности и поделилась кадром с фанатами. 52-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в розовом свитере и синих джинсах скинни французского бренда Chanel. Известно, что данные брюки из денима манекенщица представляла публике на показе модного дома в 1993 году.