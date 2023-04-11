Клаудия Шиффер примерила наряд 30-летней давности и показала фото фанатам

Модель Клаудия Шиффер примерила джинсы 30-летней давности и показала фото фанатам

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер примерила культовый наряд 30-летней давности и поделилась кадром с фанатами. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в розовом свитере и синих джинсах-скинни французского бренда Chanel. Известно, что данные брюки из денима манекенщица представляла публике на показе модного дома в 1993 году. По словам Шиффер, штаны ни разу не нуждались в ремонте вопреки своему возрасту.

«Карл Лагерфельд превратил базовую вещь в одежду люксового сегмента с помощью красивой ткани, плетения и фирменных пуговиц. Я надевала эти джинсы много раз — они никогда не выходили из моды и выдержали испытание временем, — подчеркнула модель в описании к публикации.

В феврале модель Пэрис Хилтон также повторила откровенный наряд 21-летней давности. Знаменитость появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с чокером и туфлях на высоких каблуках со стразами. Хилтон уже выходила в свет в похожем коротком платье с глубоким декольте в 2002 году.