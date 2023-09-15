Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 15 сентября 2023Бывший СССР

Украина признала «спонсором войны» индийского производителя бриллиантов

НАПК Украины внесло производителя бриллиантов SRK в список «спонсоров войны»

Фото: SRK

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло индийского производителя бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«НАПК внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень "международных спонсоров войны"», — говорится в заявлении НАПК.

Отмечается, что в Индии изготавливают 95 процентов бриллиантов мира. По информации НАПК, годовой доход компании составляет более 1,3 миллиарда долларов. Уточняется, что SRK после приобретения необработанных алмазов выполняет огранку, полировку и классификацию, а затем экспортирует их.

Ранее в список «международных спонсоров войны» попал турецкий производитель продукции из стекла Şişecam Group. Как сообщалось, компания находится на втором месте в мире по объемам создания стеклянной посуды и является лидером в производстве кальцинированной соды.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Суровикин объявился в Африке

    У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

    Набиуллина назвала причину ускоренных темпов роста ипотеки

    В МАГАТЭ рассказали о надеждах на Россию

    Пригожина включили в список самых влиятельных евреев года

    Центробанк заявил о неэффективности обязательной продажи выручки экспортерами

    Обстрел ВСУ повредил фельдшерско-акушерский пункт в Курской области

    Финляндия запретила ввоз российских авто и через финско-норвежскую границу

    В российском регионе женщина убила двух детей и покончила с собой

    В России оценили последствия возможного объявления войны Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости