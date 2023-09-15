Украина признала «спонсором войны» индийского производителя бриллиантов

НАПК Украины внесло производителя бриллиантов SRK в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло индийского производителя бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«НАПК внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень "международных спонсоров войны"», — говорится в заявлении НАПК.

Отмечается, что в Индии изготавливают 95 процентов бриллиантов мира. По информации НАПК, годовой доход компании составляет более 1,3 миллиарда долларов. Уточняется, что SRK после приобретения необработанных алмазов выполняет огранку, полировку и классификацию, а затем экспортирует их.

Ранее в список «международных спонсоров войны» попал турецкий производитель продукции из стекла Şişecam Group. Как сообщалось, компания находится на втором месте в мире по объемам создания стеклянной посуды и является лидером в производстве кальцинированной соды.