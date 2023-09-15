Бельгия решила поставить Украине бронетранспортеры M113 и подготовить пилотов

Бельгия решила поставить ВСУ бронетранспортеры и подготовить украинских пилотов

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна примет участие в подготовке украинских пилотов для эксплуатации боевых самолетов F-16 в рамках коалиции во главе с Нидерландами и Данией. Об этом сообщает RTBF.

Целью Бельгии является выполнение обещания о поставке на Украину истребителей-бомбардировщиков и подготовке кадров для их использования.

Также власти страны подтвердили решение поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеры M113, модернизированные бельгийской компанией John Cockerill Defense (JCD). Первая партия из десяти бронетранспортеров может быть поставлена в самое ближайшее время.

Всего, согласно инициативе, финансируемой странами Бенилюкса, будет поставлено 40 бронемашин.

Ранее сообщалось, что бельгийские поставки истребителей F-16 для Украины сравнили с просроченным лекарством.