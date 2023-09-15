Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:16, 15 сентября 2023Мир

Бельгия решила поставить Украине бронетранспортеры M113 и подготовить пилотов

Бельгия решила поставить ВСУ бронетранспортеры и подготовить украинских пилотов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна примет участие в подготовке украинских пилотов для эксплуатации боевых самолетов F-16 в рамках коалиции во главе с Нидерландами и Данией. Об этом сообщает RTBF.

Целью Бельгии является выполнение обещания о поставке на Украину истребителей-бомбардировщиков и подготовке кадров для их использования.

Также власти страны подтвердили решение поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеры M113, модернизированные бельгийской компанией John Cockerill Defense (JCD). Первая партия из десяти бронетранспортеров может быть поставлена в самое ближайшее время.

Всего, согласно инициативе, финансируемой странами Бенилюкса, будет поставлено 40 бронемашин.

Ранее сообщалось, что бельгийские поставки истребителей F-16 для Украины сравнили с просроченным лекарством.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опровергло данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8

    Россия осудила стремление стран Европы нарушить иранскую сделку

    Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

    Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

    В МИД ответили на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

    Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

    Специалист НАСА оценил «мумии инопланетян» из Мексики

    Россиянин с электрошокером ограбил и изнасиловал школьницу

    Генерал оценил новую роль Суровикина после его появления в Алжире

    Россияне станцевали на улице Тбилиси под песню «Я русский» и разгневали местных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости