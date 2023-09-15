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17:56, 15 сентября 2023Среда обитания

В Китае разработали необычный способ борьбы с глобальной проблемой

В Китае создали более прохладную в сравнении с хлопком ткань для борьбы с жарой

Фото: PBXStudio / Shutterstock / Fotodom

Китайский ученый Гуанмин Тао и его исследовательская группа создали специальную ткань для борьбы с экстремальной жарой. Она позволяет снижать температуру кожи до 4,8 градуса Цельсия, сообщает Business Insider (BI).

Изобретение получило название «Метаткань». Эффект достигается благодаря зеркальному компоненту, отражающему солнечные лучи, в то время как дышащая ткань позволяет прохладному воздуху проникать к телу. Принцип похож на работу кондиционера в жаркую погоду. «Носить эту ткань — все равно что носить зеркало и кондиционер одновременно», — заявил профессор Уханьской национальной лаборатории оптоэлектроники Тао.

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В настоящее время производители работают над переходом к серийному выпуску новой ткани. Согласно результатам исследования, «Метаткань» оказалась гораздо более устойчивой к жаре в сравнении с традиционным хлопком и пропускала меньшие объемы тепла от солнечных лучей. Этого удалось добиться благодаря ее высокой прочности. «На ощупь «Метаткань» почти такая же, как обычная одежда», — заключил сотрудник китайской лаборатории.

В начале августа Bloomberg сообщал о еще одном необычном способе борьбе с последствиями глобального изменения климата. В одном из самых жарких городов Европы — Севилье — возвели систему акведуков для борьбы с экстремальной жарой. Сооружения, которыми пользовались еще во времена Древней Персии, позволяют снизить температуру окружающей среды на десять градусов Цельсия.

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    Анатолий Акулов
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