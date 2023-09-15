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12:16, 15 сентября 2023Среда обитания

Центральной Азии предрекли появление миллионов климатических мигрантов

Токаев: в Средней Азии к 2050 году может появиться 5 млн климатических мигрантов
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Через несколько десятилетий из-за засухи в Центральной Азии может появиться около пяти миллионов внутренних климатических мигрантов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его цитирует РИА Новости.

Он объяснил, что это будет вызвано экономическим ущербом, который глобальное потепление за эти годы нанесет Центральной Азии, — к 2050 году он составит 1,3 процента от ВВП региона в год.

Токаев также сослался на международных экспертов, которые утверждают, что температура в данном регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к уменьшению площади ледников, объем которых за последние 50 лет сократился на 30 процентов.

В прошлом году швейцарская организация «Всемирный экономический форум» сообщила, что Россия, Аргентина, Казахстан и Чехия вошли в список стран, которые проигнорировали изменение климата как одну из главных угроз своему населению. В то же время другие страны, среди которых Австралия, Бельгия, Канада, Германия, США и другие, отметили в качестве угрозы провал в борьбе с глобальным потеплением.

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    Нина Ташевская
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