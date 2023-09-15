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05:49, 15 сентября 2023Мир

Украинцы стали главными контрабандистами мигрантов в Германию

Полиция Саксонии: украинцы стали лидерами в контрабанде мигрантов в Германию

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Среди задержанных контрабандистов, которые занимались отправкой мигрантов на территорию Германии, оказалось рекордное количество украинцев. Об этом лидерстве в антирейтинге за первую половину 2023 года рассказал представитель полиции Саксонии, передает издание Bild.

«Беженцев ежедневно переправляют через саксонскую границу. Но сейчас федеральная полиция наблюдает новый феномен: наемные контрабандисты из мафии, занимающейся переправкой людей, в последнее время все чаще приезжают с Украины», — написано в статье. Раньше главными среди задержанных были сирийцы.

На чешской границе за указанный период поймали за противоправными действиями 37 украинцев и только 24 граждан Чехии. На польской границе полиция пресекла незаконную деятельность еще 24 уроженцев Украины.

Число украинских мигрантов, по данным издания, увеличилось в связи с возросшими финансовыми трудностями у населения и стремлением к быстрому заработку. Соотечественники вербуют нелегальных мигрантов в чатах Telegram при помощи предложений о «работе».

Ранее США предложили Польше агитировать украинских беженцев возвращаться на родину. Посольство также предложило выдавать гранты польским журналистам, которые продвигают истории таких мигрантов.

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    Александра Синицына
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