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09:01, 15 сентября 2023Путешествия

Пассажир атаковал тележку с едой в первом классе самолета и попал на видео

Independent: пассажир Delta Air Lines устроил дебош на борту и угодил в полицию

Пассажир рейса авиакомпании Delta Air Lines устроил дебош на борту и угодил в полицию. Инцидент попал на видео, которым поделилось издание Independent.

Уточняется, что самолет следовал по маршруту Атланта — Сиэтл в пятницу, 8 сентября. Как написал один из пассажиров в Reddit, дебошир находился в салоне первого класса. Внезапно он напал на стюардессу, атаковал тележку с едой и попытался открыть аварийную дверь лайнера. «Я не мог понять, был ли он пьян или это была психологическая проблема», — уточнил автор поста.

Известно, что другие путешественники помогли усмирить буйного пассажира и связали ему руки кабельными стяжками. По данным Independent, на борту также находился звезда американского реалити-шоу «Холостяк» Мэтт Джеймс (Matt James). Он снял на видео, как дебошира выводили из самолета. Знаменитость уточнил, что пассажир пытался драться со всеми и его приходилось удерживать все время до посадки. В Сиэтле мужчину арестовали.

Ранее психически неуравновешенный пассажир самолета передумал лететь и стал штурмовать дверь кабины пилота во время подготовки к взлету. Из-за его выходки лайнеру пришлось вернуться к выходу на посадку.

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    Мария Борисова
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