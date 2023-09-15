Россиянин с электрошокером ограбил и изнасиловал школьницу

В Москве задержали уголовника, изнасиловавшего школьницу в Борисоглебске

В Воронежской области следователи обратились в суд с ходатайством об аресте задержанного за нападение на школьницу россиянина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 сентября в Борисоглебске злоумышленник, применяя физическую силу и электрошокер, напал на несовершеннолетнюю. Избив подростка, он похитил имущество школьницы, а затем изнасиловал ее. После чего сбежал с места преступления.

Некоторое время спустя в Москве был задержан 26-летний ранее судимый уголовник. Его генотип совпал с генотипом предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статьям 162 («Разбой») и 131 («Изнасилование») Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Петербурге таксист попытался изнасиловать 18-летнюю девушку и держал ее в авто.

