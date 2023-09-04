Таксист попытался изнасиловать россиянку и заблокировал ее в машине на два часа

В Петербурге таксист попытался изнасиловать 18-летнюю девушку и держал ее в авто

В Петербурге таксист по имени Ахмат попытался изнасиловать 18-летнюю девушку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 4 сентября около полуночи жительница Невского района города вызвала такси, чтобы добраться до дома. Она села на заднее сиденье и уснула, а проснулась уже у дома и на кресле около водителя. Мужичина заблокировал петербурженку в машине на два часа, только после этого она смогла вырваться.

Девушка сразу же обратилась в полицию и скорую. Она рассказала, что таксист был молчалив и ехал аккуратно. Теперь его ищет полиция.

Ранее в Магнитогорске 25-летний таксист Назарали С. дважды за ночь изнасиловал 16-летнюю школьницу.