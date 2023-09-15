Туристка сделала фото с опасным животным и вызвала волну гнева в сети

DM: туристка из Австралии сделала фото с собакой динго и вызвала гнев в сети

Туристка из Австралии сделала фото с собакой динго и вызвала волну гнева в комментариях подписчиков. Снимок она опубликовала на своей странице в соцсетях, но после критики юзеров удалила, на это обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Издание отмечает, что на фотографии 21-летняя звезда соцсетей Зара Мандер (Zara Mander) сидит на корточках и протягивает руку опасному животному. Кадр сделан на популярном туристическом острове К’гари (ранее известном как Фрейзер), где несколько недель назад собаки динго напали на людей.

Подписчики посчитали такой поступок туристки легкомысленным. «Я буду жаловаться на вас», «Держись подальше от острова, тупица», «Такие люди, как ты, портят жизнь всем остальным», — возмутились они.

Представители волонтерской организации «Спасите динго острова Фрейзер» (SFID) заявили, что им продолжают поступать сообщения о туристах, которые приманивают и кормят диких животных и даже преследуют их с палками.

«К сожалению, некоторые люди считают, что они имеют право поступать так, как им заблагорассудится, не задумываясь об окружающей среде и последствиях, которые могут иметь их действия», — пожаловались в организации.

Ранее на этом же острове собаки динго покусали двух туристок во время путешествия. Первой женщине животное вцепилось в лицо, а другую укусило за бедро. Последняя отказалась от лечения.