Дикие животные покусали женщин на популярном туристическом острове

На австралийском острове К’гари собаки динго покусали двух туристок

В Австралии дикие собаки динго покусали двух туристок во время путешествия. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что оба инцидента произошли на популярном среди туристов острове К’гари (ранее известном как остров Фрейзер). Первой женщине животное вцепилось в лицо, а другую укусило за бедро. Последняя отказалась от лечения. Служба охраны парков и дикой природы Квинсленда расследует произошедшее и просит людей сохранять бдительность.

Ранее туристкам в Австралии пришлось заплатить более 1500 долларов (более 130 тысяч рублей) штрафа после того, как они сделали селфи с дикими собаками динго. Австралийские власти объяснили такую суровую меру наказания тем, что путешественницы подвергли себя чрезвычайной опасности.