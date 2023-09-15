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18:04, 15 сентября 2023Путешествия

Две сестры привезли 5 килограммов кокаина из круиза по Карибам и пошли под суд

Insider: американки привезли из круиза по Карибскому морю 5 килограммов кокаина

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Две туристки привезли из отпуска в Карибском море почти пять килограммов кокаина и пошли под суд. Историей поделилось издание Insider.

По данным портала, сестры Такея Хердер (Takeia Herder) и Шника Паркер (Schneeka Parker) отправились в круиз на борту лайнера MSC Seascape из порта Майами. Маршрут американского судна пролегал через Багамские острова, Ямайку и Мексику.

По возвращении лайнера в Штаты сотрудники таможни и пограничники обыскали борт с собаками и обнаружили в вещах Хердер и Паркер наркотики. В материалах уголовного дела указано, что сестры спрятали кокаин в подкладке рюкзаков. В общей сложности они привезли в США 4,75 килограмма запрещенного вещества на сумму от 15 до 40 тысяч долларов (1,4-3,8 миллиона рублей).

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На допросе женщины заявили, что не знали о наркотиках в багаже. По словам одной из туристок, она заметила, что рюкзак потяжелел после того, как отлучилась в туалет в ресторане на Ямайке.

При этом в суде 12 сентября Хердер и Паркер признали себя виновными в контрабанде наркотиков. Теперь им грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до миллиона долларов.

Ранее российская туристка случайно привезла из поездки в Таиланд пакетик с марихуаной и нарвалась на уголовное дело. Девушка в спешке положила в багаж 15 граммов наркотика, и теперь ей грозит срок до 20 лет.

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    Мария Борисова
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