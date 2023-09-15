В отеле Египта поляк напал на казахстанца и испортил паре медовый месяц

Поляк напал на казахстанца в отеле Египта, сломал ему палец и испортил отдых

В отеле египетского курорта Шарм-эш-Шейх поляк напал на казахстанца, сломал ему палец и испортил паре медовый месяц. Подробности истории рассказала жена пострадавшего на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Аиды Джексеновой, они с мужем выбрали для отдыха отель, работавший по системе «все включено». Девушка написала, что в первую ночь, когда они с мужем возвращались в номер, к ним из темноты вышел нетрезвый мужчина.

«Хватает меня, простите, за жопу и орет: "Куrва, Kуrва" и дальше что-то на польском. Я пытаюсь от него отбиться. Понимаю, что он, нажравшись до оскотинения, перепутал меня с пьяной проституткой. Польский я не знаю, но прекрасно понимаю, что означает слово "куrва"», — возмутилась Джексенова.

Когда муж туристки попытался вырвать ее из объятий поляка, тот набросился на него, начал душить, а затем повалил на пол. Девушка побежала звать на помощь, а когда вернулась, обнаружила, что у ее супруга сломан палец на ноге.

«Муж, хромая, заходит в номер. Я смотрю — у него палец на ноге сломан. Торчит кость, и хлещет кровь. У меня опять истерика. Ни охраны, ни камер. Звоню на ресепшн — никто не берет трубку», — пожаловалась жена пострадавшего.

Джексенова добавила, что его пришлось отвезти в больницу и оперировать. Утром пару ждал разговор с полицией, которая не хотела принимать заявление. Казахстанцам пришлось обращаться в МИД и после долгих разбирательств вопрос уладили с помощью консула.

«Короче, муж простил. А парень возместил нам стоимость путевки и лечение. Его переселили в другой отель. А мы вернулись в гостиницу, где нас встречал весь менеджмент отеля. Отношение из пренебрежительно-снисходительного моментально поменялось на восхитительно-приветливое», — отметила Джексенова.

Ранее испанец ворвался в отель на Майорке с фальшивым пистолетом, вызвал панику у постояльцев и попал в полицию. Уточняется, что мужчина проник в гостиничный комплекс Магалуфа с точной копией пистолета Glock и наставил оружие на отдыхающих, после чего скрылся с места происшествия. Мотивы его поступка неизвестны.