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14:06, 29 августа 2023Путешествия

Мужчина ворвался в отель с фальшивым пистолетом, вызвал панику и попал в полицию

The Olive Press: испанец с фальшивым пистолетом вызвал панику в отеле Магалуфа

Фото: Tom Def / Unsplash

Испанец ворвался в отель на Майорке с фальшивым пистолетом, вызвал панику у постояльцев и попал в полицию. Об этом сообщает издание The Olive Press.

24 августа мужчина проник в гостиничный комплекс Магалуфа с точной копией пистолета Glock и наставил оружие на отдыхающих, после чего скрылся с места происшествия. Мотивы его поступка неизвестны.

Правоохранители объявили мужчину в розыск и арестовали на следующий день, а поддельный пистолет изъяли. Выяснилось, что мужчина и раньше был замешан в преступлениях насильственного характера. Так, за несколько месяцев до инцидента в отеле он попытался напасть на прохожих с большим ножом.

При этом издание не уточняет, предстал ли испанец в итоге перед судом.

Ранее канадский турист подрался с полицейским в аэропорту Колумбии. Мужчина попытался отобрать у правоохранителя пистолет и попал на видео.

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    Мария Борисова
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