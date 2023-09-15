Бесплатную землю захотели давать во всех регионах России

В Госдуме предложили давать бесплатный гектар во всех субъектах России

Бесплатную землю по аналогии с «Дальневосточным гектаром» захотели давать во всех субъектах России. С таким предложением обратились депутаты Госдумы к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, пишут «Известия».

Парламентарии отметили, что сейчас в стране много пустующих земель, которые находятся в категории невостребованных паев. Авторы инициативы считают, что за счет бесплатного предоставления участков удастся обеспечить рост и развитие сельского хозяйства в разных регионах страны.

«Земли, которые находятся в невостребованных паях — это, прежде всего, сфера ответственности муниципальных органов. Грамотное использование этих территорий позволит дать новые рабочие места сельским жителям и существенно нарастить производство агропродукции», — пояснили депутаты.

В этой связи парламентарии предлагают внести изменения в законодательство, которые позволят передавать такие земли малым и средним предпринимателям. Это позволит повысить эффективность вовлечения в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, подчеркнули авторы идеи.

Говоря о проблеме пустующих или так называемых невостребованных земель, один из авторов обращения, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уточнил, что речь идет о миллионах гектаров пашни.

Ранее россиянам рассказали о возможности бесплатно получить жилье от государства. Для этого средний доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Кроме того, все претенденты на льготы должны быть гражданами России и постоянно проживать в городе, где планируют получить жилье, в течение определенного времени — срок зависит от решения региональных властей.

