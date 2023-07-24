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11:39, 24 июля 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о возможности бесплатно получить жилье

Юрист Подгорская: часть россиян имеет право получить бесплатное жилье от государства

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россияне с низким уровнем дохода имеют право получить бесплатное жилье от государства при соблюдении ряда условий. О такой возможности для части граждан рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «ЮрСити» медиатор Валерия Подгорская, пишет URA.RU.

Основное условие — средний доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Кроме того, все претенденты на льготы должны быть гражданами России и постоянно проживать в городе, где планируют получить жилье, в течение определенного времени — срок зависит от решения региональных властей.

Если эти критерии соблюдены, то встать в очередь на получение бесплатного жилья могут семьи, у всех членов которых нет собственного или безвозмездно предоставленного жилья, проживающие в аварийном доме или квартире без соблюдения нормативов по метражу на человека.

Аналогичное право есть у родственников тяжелобольного человека, который не живет в отдельной комнате. При этом важно, чтобы претенденты на льготы намеренно не ухудшали свои жилищные условия в течение пяти последних лет — например, специально не переехали в квартиру меньшей площади.

Ранее в России предложили давать бесплатное муниципальное жилье молодым семьям. Авторы инициативы считают, что мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

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    Нина Ташевская
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