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11:04, 7 июля 2023Среда обитания

В России предложили давать молодым семьям бесплатное муниципальное жилье

Профессор Финуниверситета Сафонов: бесплатное жилье для молодых семей улучшит демографию
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Молодым семьям необходимо предоставлять бесплатное муниципальное жилье, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Такое предложение высказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, его цитирует «Российская газета».

Главным препятствием для роста рождаемости является неуверенность молодых семей в стабильности дохода и возможности накопить на покупку собственного жилья, комфортного для проживания большой семьи. Льготная ипотека с этой проблемой справляется неэффективно, так как она неприменима для тех, кто начинает свою карьеру или учится, пояснил Сафонов.

Ипотека даже под льготный процент для семей с доходами на уровне медианного чревата серьезными финансовыми проблемами и постоянной экономией даже на необходимых вещах. Опасения лишиться работы или заболеть вынуждает молодежь оттягивать решения о рождении детей, содержание которых дорожает из-за роста инфляции.

«Да, семьям оказывается помощь, когда они попадают в бедность, но кто захочет становиться бедным, чтобы получить эту помощь?» — добавил профессор.

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По мнению Сафонова, для решения проблем демографии нужно гарантировать молодым семьям экономическую стабильность и бесплатно предоставлять муниципальное жилье с возможным постепенным его выкупом. Расходы государства окупятся ростом рождаемости, а вложенные средства в массовое строительство муниципального жилья окупятся через рост ВВП, заявил эксперт.

В Центробанке задумались о возможной альтернативе ипотеке. В рамках стратегии развития финансового рынка до 2030 года предлагается организовать лизинг жилья. Такой механизм заемщикам, не имеющим возможности воспользоваться ипотекой от банков. В их числе люди без кредитной истории, прошедшие через банкротство и те, кто не нашел средств на первоначальный взнос. Примеры данного инструмента есть как в международной, так и в российской практике: аренда с правом выкупа в Италии и Испании, а также проект арендного жилья ДОМ.РФ.

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    Вячеслав Агапов
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