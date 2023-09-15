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18:51, 15 сентября 2023Силовые структуры

Задержание россиянина с крупной партией марихуаны попало на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания жителя Крыма с крупной партией марихуаны

Управление ФСБ по республике Крым задержало с поличным 26-летнего жителя города Саки при сбыте крупной партии наркотических средств. Ведомство предоставило видео задержания в распоряжение «Ленты.ру».

На кадрах видно, как задержанный лежит на животе, пока сотрудники держат его руки за спиной. После этого они показывают несколько пакетов с запрещенными веществами. В ролике мужчина уверяет, что никому ничего не передавал, а просто подошел поздороваться с другом.

Как сообщает ФСБ, наркотик подозреваемый продавал небольшими партиями — его задержали во время сбыта нескольких сотен граммов марихуаны на 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере») УК РФ, по которому мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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    Олеся Мицкевич
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