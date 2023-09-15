В Киеве решили превратить Украину в газовый хаб Евросоюза

Министр энергетики Украины Галущенко: страна может стать газовым хабом Евросоюза

Украина может стать газовым хабом Европы. Для этого в Киеве решили наращивать объемы голубого топлива в хранилищах с двух до 15 миллиардов кубометров, рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Telegram-канале возглавляемого ведомства.

«У нас огромные перспективы. По состоянию на сегодняшний день европейские трейдеры уже хранят около двух миллиардов кубометров газа в наших хранилищах, и мы рассчитываем, что к началу зимы этот объем будет увеличен до трех миллиардов», —сообщил он.

По словам министра, европейские трейдеры продолжают закачивать газ в украинские подземные хранилища, что подтверждает потенциал превращения Украины в региональный газовый хаб.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что в стране может начаться коммунальный коллапс. Из-за проблем с газом в ряде регионов уже начали массово отключать горячую воду.