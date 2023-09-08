Украинцев предупредили о приближении коммунального коллапса

«Страна»: на Украине приближается коммунальный коллапс из-за проблем с газом

На Украине приближается коммунальный коллапс. Об этом пишет «Страна».

Издание отмечает, что из-за проблем с газом в ряде регионов уже начали массово отключать горячую воду. Поясняется, что такая ситуация возникла из-за того, что компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали перекрывать газ конкурентам. «То есть греть воду попросту нечем», — говорится в материале.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что украинцы зимой могут столкнуться и с другими проблемами в сфере ЖКХ. По его словам, на теплоэлектростанциях сложился дефицит угля, могут возникнуть проблемы с газом и электроэнергией. «Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой», — посетовал он.

В августе глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что из-за отключения какой-либо АЭС во время холодов может произойти катастрофа. Он утверждает, что бесперебойную подачу электроэнергии обеспечат запасы топлива и работоспособность сетей. Однако, если «вылетит» АЭС, по вечерам будет дефицит, даже с учетом зарубежной помощи при авариях.

Ранее на Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что это необходимо для выживания энергосистемы.