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02:34, 15 сентября 2023Мир

Украина получила помощь от ООН на миллиард долларов больше Афганистана

Небензя: поддержка Украины от ООН превысила помощь Афганистану на $1 млрд

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

ООН в 2023 году направила финансовую помощь Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Она получила на один миллиард больше, чем Афганистан, на это обратил внимание постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Примечательно, что лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина. Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на один миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО», — заметил Небензя.

Постпред РФ напомнил, что в этих странах люди, отчаявшись, готовы продавать свои органы и отдавать детей, чтобы получить деньги на пропитание. «Особенно хотелось бы подчеркнуть положение в государствах Африки, чье самостоятельное экономическое и сельскохозяйственное развитие на протяжении десятилетий ограничивается бывшими метрополиями сознательно», — добавил он, намекая на создание искусственной зависимости этих государств.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что ждет от Запада новую военную помощь в сентябре. По его словам, о потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже уведомлены все партнеры.

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    Александра Синицына
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