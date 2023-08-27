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14:44, 27 августа 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал Украине «мощный сентябрь»

Зеленский: в сентябре ожидается выделение пакетов военной помощи для Украины

Фото: Alex Babenko / AP

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «мощный сентябрь» для страны, а также новые пакеты военной помощи. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое — наша защита. Новые оборонительные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования», — перечислил украинский лидер. По его словам, о потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже уведомлены все партнеры.

Также Зеленский сообщил о планах провести переговоры о присоединении новых стран к гарантиям безопасности для Украины и поучаствовать в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине почти на 94 миллиона евро. Содержание поставки техники оборонное ведомство не разглашает «по оперативным причинам» и для того, чтобы вооружения достигли места назначения.

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    Варвара Кошечкина
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