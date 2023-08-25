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14:26, 25 августа 2023Мир

Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине

Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине на 94 миллиона евро

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине почти на 94 миллиона евро. Об этом сообщил сайт финского министерства обороны.

Содержание поставки техники оборонное ведомство не разглашает «по оперативным причинам» и для того, чтобы вооружения достигли места назначения.

Всего Финляндия предоставила Украине военной техники на 1,3 миллиарда евро.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин заявил, что Запад может отказаться от помощи Украине если Киев объявит о своей полной капитуляции. По его мнению критический момент, который привел бы к прекращению поддержки, пока не наступил.

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    Александр Слабиев
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