Некоторым видам ипотеки в России предсказали исчезновение

Экономист Коваленко: рост дефицита бюджета сократит программы льготной ипотеки

Некоторые виды льготной ипотеки в России могут исчезнуть на фоне дефицита бюджета. Об этом заявила в разговоре с РИА Новости доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

Повышение Центробанком ключевой ставки может существенно снизить спрос на некоторые кредиты, однако программ с государственной поддержкой тенденция коснется в меньшей степени. «Это связано с тем, что из бюджета возмещается часть средств, и процентная ставка по ним будет сохраняться. Но здесь существует вероятность, что программы льготного кредитования в ближайшем будущем будут сокращены, либо изменены их условия», — рассказала Коваленко.

В настоящее время в стране доступно пять ипотечных госпрограмм — льготная ипотека на новостройки, «семейная», «сельская», «дальневосточная» и для работников сферы IT.

Ранее сообщалось, что в августе россияне начали экстренно брать ипотеку после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 12 процентов. Объем кредитов по некоторым госпрограммам за один месяц поднялся на 70 процентов. Россияне спешно оформляют жилищные ссуды, пока банки не успели отреагировать на подъем ключевой ставки. В сентябре Банк России снова увеличил ключевую ставку — до 13 процентов, а правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20 процентов.