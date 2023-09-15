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11:58, 15 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

Роскачество предложило стратегию выгодного закрытия ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Francesca Tosolini / Unsplash

Россиянам предложили варианты выгодного погашения жилищного кредита. Стратегия, предложенная специалистами центра финансовой экспертизы Роскачества, основывается на определенной схеме расчета платежей и сроке их внесения.

Сэкономить на выплате ипотеки можно, уменьшив ее срок. «В этом случае часть ежемесячного платежа, которая идет на оплату основного долга, будет увеличена. А процентная часть уменьшится. Именно такой вариант погашения более выгоден для минимизации переплаты», — разъяснили эксперты. Таким образом, на меньшую оставшуюся сумму долга банк начисляет меньше процентов, а переплачивать при этом клиентам придется меньше.

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Как отмечается, минимизировать траты также можно, воспользовавшись дифференцированной схемой выплат по ипотеке. «Большинство банков на сегодня предлагают клиентам аннуитетную схему, которая предполагает выплату долга в течение всего срока равными долями. Однако переплата в таком случае, как правило, больше, чем по дифференцированной схеме. По дифференцированной схеме основной долг делится на равные доли, и далее ежемесячно суммы выплат уменьшаются», — рассказали в Роскачестве. Дифференцированная схема подразумевает равномерное сокращение основного долга. Следом сокращается и сумма начисляемых процентов. Однако при выборе варианта расчета платежей нужно учитывать исходный объем семейного бюджета. Если первое время есть возможность вносить значительные суммы, стоит остановиться на дифференцированной схеме. При ограниченном бюджете — на аннуитетной.

Эксперты особо обращают внимание на то, что начать гасить ипотеку досрочно стоит в первой трети периода кредитования. Приступив к погашению позднее, закрыть жилищную ссуду выгодно уже не выйдет.

Ранее крупные банки зафиксировали скачок спроса на ипотеки. Россияне торопятся их оформить, пока финансовые организации не успели отреагировать на подъем ключевой ставки. В середине августа Центробанк поднял ее до 12 процентов годовых. Первоначальный взнос по льготной ипотеке уже увеличен до 20 процентов.

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    Виктория Клабукова
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