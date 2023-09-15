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11:52, 15 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли жилой квартал в Новой Каховке

Администрация Новой Каховки сообщила, что ВСУ обстреляли жилой квартал

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли один из жилых кварталов в Новой Каховке. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале городской администрации.

По данным властей, удар произошел в пятницу, 15 сентября, около 9:20 по московскому времени.

По предварительным данным, никто не пострадал, однако взрывом повредило один из домов. Там отключилась электроэнергия.

«На месте работают аварийно-спасательные службы», — говорится в сообщении.

Ранее украинские военные сбросили взрывное устройство на котельную жилого массива «Солнечный» в Горловке. В результате была повреждена антенна, а на кровле зафиксированы незначительные сколы.

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    Алевтина Запольская
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