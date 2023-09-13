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14:14, 13 сентября 2023Бывший СССР

Власти Горловки сообщили о попадании взрывного устройства ВСУ в котельную

Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на котельную жилого массива «Солнечный» в Горловке. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в Telegram.

«По предварительным данным, сегодня около 11:55 (предположительно с беспилотного летательного аппарата) украинские каратели сбросили взрывное устройство на котельную 127 ФГТС (жилой массив "Солнечный", Калининский район Горловки)», — сказано в публикации.

По его словам, произошло попадание в дымовую трубу на высоте около 40 метров. В результате была повреждена антенна, а на кровле зафиксированы незначительные сколы, добавил мэр Горловки.

Ранее сообщалось, что в Горловке при обстреле Калининского района пострадала инфраструктура химического концерна «Стирол». Отмечалось, что обстрел производился украинскими военными в субботу, 19 августа.

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    Кристина Есикова
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