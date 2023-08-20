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12:21, 20 августа 2023Россия

Химический концерн пострадал при обстреле города Горловка

Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадал химический концентр «Стирол»

Фото: Maksim Levin / Reuters

В городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) при обстреле Калининского района пострадала инфраструктура химического концерна «Стирол». Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале «Приходько РИК».

В сообщении уточняется, что обстрел производился украинскими военными в субботу, 19 августа.

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Утром 20 августа стало известно, что подразделения группировки «Восток» отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Как сообщил глава группировки Олег Чехов, атака велась в направлении Урожайного. В ходе боев были уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила.

Российская сторона также пресекла попытку ВСУ провести разведку боем в направлении Старомайорского, а также уничтожила там склад боеприпасов. В районе Ровнополь были уничтожены бронированный автомобиль, грузовик с украинскими военными и скопления живой силы. Также была сорвана попытка ротации севернее Владимировки.

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    Сергей Истомин
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