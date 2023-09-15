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16:56, 18 сентября 2023Моя страна

В Калининграде открыли стеклодувную мастерскую

В Калининграде открыли в качестве туристического объекта стеклодувную мастерскую

Фото: Quino Al / Unsplash

Первая стеклодувная мастерская Repin Glass открылась в Калининграде в качестве туристического объекта. Как уточнила в беседе с агентством «Интерфакс» владелица арт-пространства Наталья Голубова, первых посетителей мастерская приняла 15 сентября.

Собеседница издания рассказала, что мастерская располагается в помещениях старинного крепостного сооружения «Казарма Кронпринц». По ее словам, исторический антураж сооружения способствовал реализации проекта. «Его основой стали стеклоплавильная печь, которая может работать с температурой в 1200 градусов, а также печь дожига и корректного остывания готовых изделий», — добавила Горбунова, упомянув, что все оборудование было произведено в Санкт-Петербурге.

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