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12:34, 15 сентября 2023Россия

Путин раскрыл причину подписания контрактов россиянами с войсками

Президент Путин: идущие добровольцами на СВО руководствуются патриотизмом

Фото: РИА Новости

Все мужчины, которые подписывают контракты с Вооруженными силами (ВС) России, руководствуются патриотическими соображениями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что по актуальным данным, с ВС подписали контракт 300 тысяч добровольцев, которые готовы пожертвовать жизнью, защищая интересы России.

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«И прежде всего, мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что ежедневно около 1-1,5 тысячи граждан приходят заключать военные контракты. Он подчеркнул, что мужчины делают это сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

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    Никита Абрамов
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