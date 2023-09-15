Путин раскрыл причину подписания контрактов россиянами с войсками

Президент Путин: идущие добровольцами на СВО руководствуются патриотизмом

Все мужчины, которые подписывают контракты с Вооруженными силами (ВС) России, руководствуются патриотическими соображениями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что по актуальным данным, с ВС подписали контракт 300 тысяч добровольцев, которые готовы пожертвовать жизнью, защищая интересы России.

«И прежде всего, мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что ежедневно около 1-1,5 тысячи граждан приходят заключать военные контракты. Он подчеркнул, что мужчины делают это сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.