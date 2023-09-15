Глава ВТБ оценил вероятность мирового экономического кризиса

Глава ВТБ Костин призвал ждать нового мирового кризиса, но предпосылок нет

Сигналов скорого наступления глобального экономического кризиса пока нет, заявил в интервью РБК глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Я пока не вижу признаков мирового кризиса. В принципе не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — оценил он вероятность серьезных проблем в экономике. Костин отметил, что в данный момент экономика США неожиданно демонстрирует лучшие результаты, чем ранее. При этом Китай «немножко подсел», однако это объясняется перестройкой экономики и не станет приговором для КНР, добавил глава ВТБ.

Банкир подчеркнул, что кризисы всегда случаются неожиданно, к этому надо быть готовым и «всегда его ждать». По словам Костина, «нас так и настраивают в Центральном банке через разные стресс-тесты». Он также привел в пример кризисные явления в мировой экономике, вызванные пандемией коронавируса, которые никто не ожидал.

Глава ВТБ вспомнил, как в начале ипотечного кризиса в США в 2007 году позвонил своему знакомому, «известному специалисту» с вопросом: «Слушай, а что делать-то? Кризис начался. Такого не было сто лет». Собеседник ответил: «А ничего. Ты видишь, этот мы уже прозевали, а до следующего через сто лет мы не доживем. Расслабься».

Ранее Андрей Костин предложил ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж для поддержки национальной валюты. «Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — указал он на лазейку, которую, по его словам, следует закрыть. Банкир считает, что порог для перевода можно установить на уровне 100 миллионов рублей, что соответствует миллиону долларов.