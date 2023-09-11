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01:39, 11 сентября 2023Экономика

Россиянам предложили ограничить рублевые переводы за рубеж

Глава ВТБ Костин предложил ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж

Фото: Mikhail Klimentyev/Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж для поддержки национальной валюты. Об этом он рассказал РБК.

«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — указал он на лазейку, которую, по его словам, следует закрыть.

Костин считает, что можно установить порог для перевода в 100 миллионов рублей, что соответствует тому же миллиону долларов.

Ранее Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной валюты. Регулятор сообщил, что сохраняет ограничения в связи с действующими в отношении России санкциями, запрещающими российским фининститутам приобретать наличную валюту стран Запада.

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    Марина Совина
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