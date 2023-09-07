Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2024 года

Центробанк (ЦБ) продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной валюты, говорится на сайте регулятора.

Регулятор сообщил, что сохраняет ограничения в связи с действующими в отношении России санкциями, запрещающими российским фининститутам приобретать наличную валюту стран Запада.

Для россиян, валютный счет или вклад которых был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие ограничивается не более 10 тысячами долларов или эквивалентной суммой в евро. Снятие возможно при условии, что держатели ранее не реализовывали эту возможность. Остальные средства можно получить в рублях.

Кроме того, регулятор продлил на шесть месяцев запрет брать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов для банков. Валютные переводы без открытия счета или через электронные кошельки выдаются в рублях, напомнили в ЦБ.

Кроме того, в России не производятся выдачи юрлицам — нерезидентам наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов или японских йенах до 9 марта 2024 года, при этом по другим валютам ограничений нет. Юридические лица — резиденты же могут получить вышеперечисленную валюту только на цели командировочных расходов.

Ранее Центробанк назвал условие для снятия ограничений на выдачу иностранной валюты. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что это будет возможно только тогда, когда наличные начнут поступать в страну из западных стран.