Слитая мясокомбинатом кровь разлилась по российской улице и попала на видео

В Черепаново слитая мясокомбинатом кровь разлилась по улице и попала на видео

В городе Черепаново Новосибирской области слитая мясокомбинатом кровь разлилась по улице. Это сняли на видео, его публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видна разлившаяся по улице города жидкость красного цвета. «Вонища непередаваемая», — говорит автор видео и показывает канализационный люк, из которого хлещет кровь с мясокомбината.

По данным авторов канала, на улицу также вылилось содержимое канализации. Река затопила подвалы жителей, части местным пришлось не ночевать дома из-за сильного запаха.

Местные сообщили, что кровь выливается на улицы Черепаново не первый раз. Они считают, что на мясокомбинате был крупный забив скота, отходы от которого слили в канализацию — она не справилась с нагрузкой. Специалисты горводоканала убрали часть крови с улицы, но красные лужи и запах остались.

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