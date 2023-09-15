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10:46, 15 сентября 2023Россия

Слитая мясокомбинатом кровь разлилась по российской улице и попала на видео

В Черепаново слитая мясокомбинатом кровь разлилась по улице и попала на видео

В городе Черепаново Новосибирской области слитая мясокомбинатом кровь разлилась по улице. Это сняли на видео, его публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видна разлившаяся по улице города жидкость красного цвета. «Вонища непередаваемая», — говорит автор видео и показывает канализационный люк, из которого хлещет кровь с мясокомбината.

По данным авторов канала, на улицу также вылилось содержимое канализации. Река затопила подвалы жителей, части местным пришлось не ночевать дома из-за сильного запаха.

Местные сообщили, что кровь выливается на улицы Черепаново не первый раз. Они считают, что на мясокомбинате был крупный забив скота, отходы от которого слили в канализацию — она не справилась с нагрузкой. Специалисты горводоканала убрали часть крови с улицы, но красные лужи и запах остались.

Ранее в подмосковном СНТ «Колхозник-1» в Видном появилась красная река. Подмосковная река Купелинка окрасилась в несколько оттенков красного цвета: от розового до ярко-красного.

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    Анастасия Шейкина
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