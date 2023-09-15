C обелиска городу-герою Киеву сняли медали «Золотая Звезда»

C обелиска городу-герою Киеву убрали «Золотые Звезды» и надпись на русском

С обелиска городу-герою Киеву сняли позолоченные изображения советской медали «Золотая Звезда» и убрали барельеф с надписью на русском языке. Об этом замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анна Старостенко сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Изменение внешнего вида памятника на Галицкой площади она назвала «декоммунизацией в действии», заверив в дальнейшем продолжении этого процесса. Старостенко также отметила, что на обелиске сменили дату «1941» на «1939» — год начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в городе Каменское в Днепропетровской области Украины неизвестные разрисовали желтой и голубой красками бюст генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Помимо этого, вандалы также написали на памятнике «Демонтируй».