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16:44, 15 сентября 2023Бывший СССР

C обелиска городу-герою Киеву сняли медали «Золотая Звезда»

C обелиска городу-герою Киеву убрали «Золотые Звезды» и надпись на русском

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

С обелиска городу-герою Киеву сняли позолоченные изображения советской медали «Золотая Звезда» и убрали барельеф с надписью на русском языке. Об этом замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анна Старостенко сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Изменение внешнего вида памятника на Галицкой площади она назвала «декоммунизацией в действии», заверив в дальнейшем продолжении этого процесса. Старостенко также отметила, что на обелиске сменили дату «1941» на «1939» — год начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в городе Каменское в Днепропетровской области Украины неизвестные разрисовали желтой и голубой красками бюст генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Помимо этого, вандалы также написали на памятнике «Демонтируй».

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    Алевтина Запольская
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