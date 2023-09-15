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21:13, 15 сентября 2023Россия

Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР

Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР у линии соприкосновения
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев по поручению президента Владимира Путина посетил полигон для подготовки контрактников в Донецкой народной республике (ДНР) вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника политика Олега Осипова.

«Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту», — уточнил Осипов.

Он отметил, что зампред Совбеза ознакомился с ходом обучения и условиями службы военных.

Ранее, 3 сентября, Медведев сообщил, что около 280 тысяч человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) России с 1 января 2023 года. Он отметил, что часть людей, принятых на службу по контракту, — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.

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    Марина Совина
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