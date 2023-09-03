Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

Медведев: около 280 тыс. человек принято на контрактную службу в ВС с 1 января

Около 280 тысяч человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) России с 1 января 2023 года. Такое число назвал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — заявил Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, празднуемого 3 сентября.

Он отметил, что часть людей, принятых на службу по контракту — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.