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08:37, 15 сентября 2023Россия

В Москве Mercedes врезался в машину, перевернулся и попал на видео

В Москве у Белорусского вокзала Mercedes влетел в машину и перевернулся

В Москве у Белорусского вокзала водитель Mercedes на большой скорости врезался в машину и перевернулся. Момент аварии публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как иномарка, двигаясь быстрее потока, неконтролируемо летит к тротуару и, задевая его, разворачивается, начинает искриться и на большой скорости продолжает лететь по проезжей части боком. Mercedes задевает попутно едущий автомобиль и затем переворачивается.

Авария произошла в районе дома 36 на 1-ой Тверской-Ямской области. После ДТП движение перекрыли по двум полосам в сторону области и одной полосе в сторону центра, его уже восстановили.

По данным Telegram-канала Shot, за рулем Mercedes находился основатель любительского футбольного клуба Андрей Пальора. Пострадали шесть человек — водитель перевернувшегося авто и пять человек из автомобиля Shkoda, куда врезался Mercedes.

Ранее в центре Москвы на улице 1905-го года автомобиль Ferrari влетел в забор и попал на видео. Предварительно, водитель иномарки не пострадал, но из машины вытекло топливо. Предварительно, за рулем Ferrari был двадцатилетний Александр Крюков, который работает продюсером блогеров-миллионников.

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    Анастасия Шейкина
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